Stop Borgonovese, il San Lazzaro si avvicina

Nell'ottava giornata di Prima categoria, la Lugagnanese passa sul campo della capolista Borgonovese, che viene avvicinata dal San Lazzaro, che travolge l'Alsenese 4-1 e accorcia a un solo punto.

Nel girone A di Seconda, gli inarrestabili Samurai passa di misura a San Polo, mentre l'inseguitrice Virtus Piacenza (comunque a sei punti) vince largamente sul terreno della Libertas. Nel B, colpi esterni di Cadeo e Salicetese.

In Terza A bene RiverNiviano e Travese, nel girone B solo un pari per il Gropparello, comunque capolista solitario grazie alla sconfitta del Vigolo nell'anticipo di ieri.

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

TERZA CATEGORIA GIRONE A

TERZA CATEGORIA GIRONE B

