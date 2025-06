Studiosi e campioni: il judo piacentino si laurea ad Ancona

Un grande risultato per il Judo Shiai Piacenza e il Politecnico di Milano: gli atleti Alex D’Aguanno e Youssef Hassanein hanno conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al Campionato italiano universitario di judo a squadre, svoltosi ad Ancona.

I due judoka piacentini, studenti del Politecnico, sono stati selezionati dal Cus Milano per rappresentare l’ateneo nella competizione nazionale. La squadra, composta da atleti provenienti da diverse realtà sportive, ha saputo distinguersi per determinazione, tecnica e spirito di squadra, riuscendo a salire sul podio in una competizione di altissimo livello.

Subito dopo la gara, sono arrivate le congratulazioni ufficiali da parte del referente del Cus Milano, che ha elogiato i due atleti non solo per la prestazione sportiva, ma anche per il comportamento esemplare e l’educazione dimostrata durante tutta la manifestazione.

«Un vero orgoglio per la nostra provincia - ha commentato Fulvio Sassi, delegato provinciale Fijlkam - è un grande risultato per il movimento judoistico piacentino e per i giovani atleti che con passione portano avanti l’impegno nello sport e nello studio».

Un traguardo importante che conferma l’ottimo lavoro del Judo Shiai Piacenza nella formazione tecnica e umana dei suoi atleti.