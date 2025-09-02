Subito un "giallo" in Eccellenza, la Pontenurese spera

Subito un "giallo" nel campionato di Eccellenza. Dopo il primo turno di domenica scorsa, la Pontenurese ha infatti inviato alla Figc regionale, un ricorso legato alla partita disputata al cospetto della Fidentina Borgo San Donnino, uscita vittoriosa per 4-1. La presenza in distinta di Pietro Marzoli, centrocampista poi entrato nel finale della sfida, ha indotto i dirigenti piacentini a presentare reclamo: il giocatore non avrebbe infatti scontato una giornata di squalifica rimediata al penultimo turno dello scorso torneo di Eccellenza con la maglia del Borgo San Donnino. Ora la palla passa gli organi di giustizia sportiva della Figc.