Sul ring per ricordare il "gigante gentile"

Cinque vittorie, sei sconfitte e un pareggio. Con questo bottino di tutto rispetto i talenti della Salus et Virtus Boxe di Piacenza hanno confermato i recenti progressi in vista dei prossimi impegni e allo stesso tempo reso il giusto omaggio a un amico che non c'è più. Palazzetto dello sport di via Alberici gremito di spettatori per la seconda edizione del memorial “Giuseppe Betti – il gigante gentile”, in ricordo del carabiniere, pugile e maestro di boxe salussino scomparso lo scorso anno. Per l'occasione il maestro Roberto Alberti ha riunito alcuni dei suoi migliori ragazzi per una serie di match in ottica campionati regionali che si svolgeranno nelle prossime settimane contro avversari di livello delle palestre di Grugliasco, Brescia, Reggio Emilia, Nichelino e Valenza. Belle vittorie per Mounib Broudi, Artur Sagai Dac, Aymane Zrari, Abdoulahat Fall e Amin Bilal, incontro finito in parità per Morel Betti, e sconfitte onorevoli per Mendia Tinoco, Ginevra Vilela Arboleda, Alessio Castignoli, Gerald Hitaj, Egijon Gjini e Andrea Ferrucci, con un intermezzo per premiare il campione regionale Baderedin Hormatallah e ricordare Giuseppe Betti con le parole della figlia Katiuscia e degli amici che lo hanno conosciuto. I risultati sportivi passano però in secondo piano in un evento del genere, anche per un altro motivo che è quello della solidarietà: gli spettatori hanno infatti potuto fare un'offerta all'ingresso del palazzetto e tutto il ricavato raccolto verrà devoluto all'ospedale di Piacenza per il reparto di Nefrologia