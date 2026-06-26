Super Eva a Ostia: il bronzo sfuma di un soffio
Bella prova dell'atleta del Karate Farnesiana ai Campionati italiani per juniores
Redazione Online
|1 ora fa
Grande prestazione di Eva Dallavalle del Karate Piacenza Farnesiana al Campionato italiano Juniores Fijlkam di Ostia (Roma): l'avventura della piacentina nella categoria che comprendeva atlete al di sotti dei 59 chilogrammi, si è conclusa con la sconfitta nella finale per il bronzo da un'avversaria lombarda.
Il quinto posto permette alla piacentina di qualificarsi come atleta di interesse nazionale e comunque è al 2° posto nel ranking azzurro valido per la convocazione ai Mondiali Juniores 2026.