Super Fornaroli: vittoria e allungo nel Mondiale

Sempre più in alto. Leonardo Fornaroli non smette di stupire e aggiunge un'altra perla alla sua stagione da "rookie" in Formula 2. Stamattina a Budapest il pilota piacentino dell'Invicta Racing (ieri quinto nella Sprint Race) ha dominato la Feature Race, centrando il suo primo successo nella corsa lunga in categoria e confermando un straordinario periodo di forma, testimoniato dalle recenti due vittorie nelle Sprint Race di Silverstone e Spa-Francorchamps.

Partito in prima fila (secondo posto dietro al compagno di squadra Roman Stanek), Fornaroli ha saputo anche resistere alla penalizzazione di cinque secondi comminata dai commissari per il superamento della velocità nella corsia box. Così, Leo è salito sul gradino più alto di un podio a forti tinte giallo-fluo con la doppietta dell'Invicta Racing (sempre più leader anche nella classifica team) completata dal secondo posto di Stanek, partito in pole position e scivolato dietro al piacentino dopo il valzer delle soste ai box.

In classifica piloti, Fornaroli allunga in vetta, portandosi a 154 punti, a +17 su Jak Crawford (oggi terzo), mentre Verschoor è terzo a quota 135.