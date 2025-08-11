Tutti pazzi per Leo Fornaroli. Gabbiani: "Può arrivare in Formula 1"

E' lo sportivo piacentino del momento. Ed è interprete di uno sport in cui raramente la nostra città ha contato su veri campionissimi. Leonardo Fornaroli erede di Beppe Gabbiani in Formula 1? Forse prematuro per sancirlo con certezza, ma i numeri non mentono. Specie quando di mezzo c'è un cronometro, un bolide da oltre 300 orari e la carta d'identità recita 21 anni soltanto. Dopo il trionfo da autentico ragioniere alla guida di un razzo in Formula 3, si sta ripetendo nella categoria superiore. Stupisce l'assoluta serenità con la quale questo piacentino, seguito da vicinissimo da papà Valentino e preparato sul piano psico-fisico dal coach Gianfranco Rizzi, riesca a imporsi in maniera così pulita e sistematica. Fornaroli è in testa al Mondiale di Formula 2: si riprenderà a correre a inizio settembre a Monza per il Gp d'Italia. Facile immaginare l'emozione del 21enne che in questo momento si sta godendo i pochi giorni di relax che il "circo della F2" concede. Altrettanto facile intuire come la leadership a quattro tappe dalla chiusura dei giochi non sia garanzia assoluta per il successo finale. Lo scorcio conclusivo della stagione sarà probabilmente il test decisivo circa la maturità definitiva raggiunta da questo giovane talento che, se in grado di gestire la pressione giunta ai massimi livelli, potrebbe sancire ciò che anche i massimi esperti in maniera confermano: Fornaroli può raggiungere l'Olimpo. Lo fece Beppe Gabbiani a cavallo tra gli anni '70 e '80 con uno stile ben differente rispetto a quello attualmente più calcolatore di Leo Fornaroli.

"Può arrivare al massimo livello - ha detto proprio Gabbiani in un'intervista pubblicata sul quotidiano Libertà di oggi -, ma non è così scontato. Oltre al talento, che Leo ha in quantità, servono fortuna e la capacità di aprire le porte giuste e puntare alle guide che si possono liberare. Non sono tantissime, ma come detto la dea bendata spesso in questo ambiente può essere decisiva". Per leggere i servizi integrali dedicati a Leo Fornaroli, clicca qui.