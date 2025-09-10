Super-Zanetti domina i Regionali Master

È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Atletica 5 Cerchi, impegnata su più fronti con i suoi atleti, dai Master agli Under 16.

A Castelfranco Emilia, in occasione dei Campionati regionali Master, sono arrivati due titoli grazie a Paolo Zanetti (categoria M45), dominatore nei lanci con l’oro nel disco da 2 kg (29,80 m) e nel getto del peso da 7,26 kg (9,27 m), oltre all’argento conquistato nel salto in lungo (5,17 m). Bronzo per Fernando Cantarelli (M65) nel getto del peso da 5 kg con 7,64 m e quarto posto nel disco (25,85 m). Podio anche per Giovanni Bellocchi (M70), terzo nel martello da 4 kg con 23,72 m.

Riccardo Lo Presti accanto a Sara Simeoni

Al prestigioso XV Trofeo internazionale Sandro e Gabri Calvesi, andato in scena nello stadio “Gabri Garbic” di Brescia, emozioni speciali per Riccardo Lo Presti, che ha eguagliato il personale di 1,88 m nel salto in alto, conquistando un eccellente bronzo e ricevendo la medaglia direttamente dalle mani della campionessa olimpica Sara Simeoni. Buone prove anche per Francesco Terzoni, finalista nel lungo con 6,43 m e quinto classificato, e per Agata Gremi, rientrata sui 400 m dopo gli Assoluti nel martello, chiusi in 1’01”83. Nel disco, Norberto Fontana ha raggiunto la finale con 37,11 m, mentre Alice Pansini ha fatto segnare 4,77 m nel lungo. Sfortunata invece Chiara Olivieri, che per due nulli millimetrici non è riuscita a farsi misurare due salti oltre i 5 metri.

Atletica 5 Cerchi al Meeting internazionale di Brescia

Non da meno i giovani al 16° Trofeo Città di Busseto, dove gli Under 16 blu-arancio si sono messi in evidenza. Luca Panni, al primo anno di categoria, ha migliorato il proprio personale nel lungo atterrando a 5,23 m. Giorgia Gropelli, già qualificata ai Campionati italiani con 5,40 m, ha pagato rincorse imprecise fermandosi a 4,88 m. Nel peso da 3 kg Margherita Guasconi ha lanciato a 7,63 m, mentre Leonardo Disingrini ha chiuso gli 80 m in 11”09 e i 300 m in 44”05.

Un weekend, dunque, che conferma la vivacità e la crescita dell’Atletica 5 Cerchi, capace di brillare con i suoi atleti in tutte le categorie, dal vivaio giovanile ai master.