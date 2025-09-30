Tennis, ecco i campioni provinciali di doppio
Conclusa la manifestazione andata in scena sulla terra rossa del TC Loschi di Pontenure
Redazione Online
|1 ora fa
Combattutissime le finali provinciali di doppio di tennis andate in scena nello scorso weekend sui campi della Ballotta di Pontenure. Finali che hanno visto la vittoria del tandem composto da Gabriele Tarditi e Augusto Pagani (Vittorino) in ambito maschile, mentre Lorenza Terzoni e Sara Segalini (Nino Bixio) sono le regine provinciali. Nel doppio misto, altro successo della Nino con la coppia composta da Fabio Boscagli e Martina Giovanelli. Per chiudere, nella competizione riservata esclusivamente ai quarta categoria, successo per il tandem Monica Tacchini-Veronica Corbellini tra le donne mentre tra gli uomini scettro a Cesare Cornelli e Pierluigi Scagnelli. Leggi tutto qui