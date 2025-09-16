Tennis, torneo di doppio giallo per Armonia: iscrizioni ancora aperte
Redazione Online
|1 ora fa
lAlla “Vittorino da Feltre ” ancora aperte (tel. 0523/385540 oppure rivolgendosi direttamente alla segretaria) le iscrizioni al Torneo di doppio giallo il cui ricavato andrà all’Associazione Armonia (impegnata nella lotta contro il tumore al seno). La formula del doppio giallo prevede il sorteggio delle coppie ad ogni turno di gioco, ogni giocatore gioca come minimo due match.