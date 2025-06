Torna la sfida con Lodi per il Piacenza Baseball

Piacenza Baseball atteso al giro di boa nella trasferta odierna sul diamante di Lodi, ospite degli Old Rags in un derby padano che mancava da parecchie stagioni: gara1 ore 11, gara2 ore 15. Se nelle ultime giornate la squadra biancorossa ha ottenuto ottimi risultati, tanto da candidarsi per un posto in zona play off, la squadra lodigiana al contrario non ha raccolto grandi soddisfazioni e al momento si ritrova ad occupare l'ultimo posto nella classifica del girone. Altre buone notizie in casa biancorossa provengono dall'infermeria, che ha iniziato a rilasciare diversi giocatori per andare a ricomporre un roster che da una settimana si avvale anche della presenza del fuoriclasse venezuelano Alejandro Salgado. Due considerazioni che rilanciano le quotazioni del Piacenza, in questo momento terzo in classifica ma di fatto secondo dal momento che la capolista Mondovì è stata esclusa dalla possibilità di accedere ai play-off avendo contravvenuto alla regola per l'utilizzo (obbligatorio) di giocatori in età under 18. La scalata ai play off coinvolge anche Seveso, che in questo turno non dovrebbe faticare contro Brescia, e Ares Milano, che invece rischia parecchio dovendo trasferirsi ad Alghero.

Le altre partite

Altopiano Seveso-Brescia, Catalana Alghero-Ares Milano, JFKMondovì -Rho.

La classifica

JFK Mondovì e Altopiano Seveso 883 (12-10-2), Piacenza 583 (12-7-5), Ares Milano 500 (12-6-6), Brescia 417 (12-5-7), Rho 333 (12-4-8), Old Rags Lodi e Catalana Alghero 250 (12-3-9).

Baseball giovanile

Doppio impegno casalingo per i più giovani. Al Montesissa è di turno la under 12 con ospite la Crocetta Parma B mentre la under 14 dovrà vedersela con il Sala Baganza.