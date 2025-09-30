Tosca solleva 210 chili e conquista il bronzo europeo
Il 26enne personal trainer di Niviano protagonista a Malta nel campionato continentale di powerlifting
Corrado Todeschi
|1 ora fa
Pesa poco più di 80 chili ma ne ha sollevati 210 alla panca piana. Federico Tosca, personal trainer di Niviano, grazie alla sua straordinaria forza, ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei di powerlifting andati in scena a Malta. L'atleta piacentino è anche un ex calciatore: «Ho militato nel Podenzano, ma dopo la rottura del crociato ho scelto questa strada - ha spiegato il 26enne -. Pratico però tante discipline, lo sport è la mia vita». Ed è anche la sua professione: nel suo studio di San Giorgio, sono tanti coloro che si presentano per rimettersi in sesto o semplicemente per seguire un programma atletico volto a preservare la salute: «Sono sempre molto diretto. Preferisco dire cose che possono farmi perdere qualche cliente, ma ultimamente, sono tanti i giovani che mirano ad ottenere risultati immediati e senza sforzo. E invece lo sport è un'altra cosa e anche per il sottoscritto, arrivare a certi livelli, è stato il risultato di sedute su sedute». Leggi tutto qui