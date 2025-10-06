Totò De Vitis e una pioggia di gol a Zona Calcio
Alle 20.30 torna su Telelibertà la trasmissione condotta da Michele Rancati
Redazione Online
|46 minuti fa
La rabbia del Piacenza, beffato sul campo del Sangiuliano City, sarà il tema di apertura della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. I biancorossi, autori di una ottima gara, sono passati subito in vantaggio, per poi restare in 10 a causa di un contestato fallo da rigore, che ha portato al pareggio dei locali. Piace che si proietta anche sulla gara di Coppa di mercoledì al Garilli contro il Progresso. Ospite in studio, il direttore tecnico del settore giovanile, Totò De Vitis.
Poi spazio al campionato di Eccellenza, che vede in vetta la coppia tutta piacentina composta da Pontenurese e Agazzanese, con il Nibbiano&Valtidone alle loro costole. E ovviamente gol, immagini e commenti di tutti i campionati fino alla Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it
