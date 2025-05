Trasferta-trappola ad Alghero per il Piacenza Baseball

Nella quarta giornata del campionato di Serie B, il Piacenza Baseball vola in Sardegna per affrontare ad Alghero gli avversari della Catalana. Sarà un doppio impegno, suddiviso tra la giornata di oggi con gara1 alle 16 e la giornata di domani con gara 2 alle 11. La squadra biancorossa è reduce dai due successi sul Brescia che hanno permesso la risalita di posizioni fino a raggiungere il centro della classifica, mentre Alghero occupa invece l'ultimo posto nella classifica del girone, ma è noto quanto la trasferta isolana rappresenti un ostacolo impegnativo da superare per qualunque formazione.

Le altre partite in programma: Brescia-Rho, Ares Milano-JFK Mondovì e Altopiano Seveso-Old Rags Lodi.

La classifica: Altopiano Seveso e JFK Mondovì 833 (6-5-1), Ares Milano 667 (6-4-2), Piacenza e Old Rags Lodi 500 (6-3-3), Brescia 333 (6-2-4), Catalana Alghero e Rho 167 (6-1-5).

Appuntamenti delle giovanili: un fine settimana improntato al confronto con Crocetta Parma visto che tre giovanili biancorosse saranno tutte impegnate contro i pari età della società ducale. Si inizia questo pomeriggio (ore 16.30) con la U15 al De Benedetti e la U12 in trasferta (ore 16). Domani mattina (ore 10.30) con la U14 al Montesissa.