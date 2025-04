Travica e Brizard ospiti stasera a Volley Piacenza su Telelibertà

Alle 20.30 di questa sera (martedì 22 aprile) torna Volley Piacenza A Tutto Gas, il format di Telelibertà dedicato alla Gas Sales Bluenergy. Gli ospiti saranno l'allenatore della Gas Sales Bluenergy Ljubomir Travica e il capitano Antoine Brizard, i quali - oltre a fare il punto della situazione in casa biancorossa dopo l'eliminazione per mano di Trento dalla lotta scudetto - introdurranno l'ultimo importante obiettivo per Piacenza: il playoff per il terzo posto, al via tra una settimana esatta, che mette in palio un posto in Champions League la prossima stagione.