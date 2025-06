Tre bomber per Franz: Quaggio, Trombetta e Ferrari

Stefano D'Agostino e Anthony Taugourdeau restano per il momento i soli due nomi certi per il Piacenza 2025-26. Il tecnico Arnaldo Franzini, dopo una stagione come l’ultima, ha chiesto e ottenuto di ripartire da zero, con gente motivatissima e che non se la faccia addosso al primo fischio dalle tribune.

Sarà un’operazione lunga e complessa, dalla quale per il momento abbiamo tenuto fuori il discorso giovani, anche se Napoletano, Casazza, Dalmiglio e Mantegazza hanno buone possibilità di restare nel giro della prima squadra.

Sappiamo che il diesse Zerminiani si sta muovendo e che sta lavorando principalmente al settore attacco, che perderà sia Recino, che Manicone, che Castelli. Si sa che l’obiettivo numero uno è Matteo Motti e che raggiungerlo sarà molto difficile: ma il Piace non molla. Nel frattempo è partito il casting per un’altra punta centrale (perché ne serviranno due, ovvio). Tre i nomi sulla lista: Alessio Quaggio, Michele Trombetta e Nicola Ferrari.

Da sinistra: Alessio Quaggio, Michele Trombetta e Nicola Ferrari



Poi si dovrà intervenire pesantemente negli altri settori: difesa da ricostruire con il solo Silva in stand by, centrocampo che potrebbe invece essere quello meno ritoccato. A parte Togò, si ragiona parecchio sulla conferma di Tentoni: se stesse bene fisicamente non ci sarebbero dubbi, ma il recupero dall’infortunio al ginocchio si è rivelato decisamente complicato. Prima di rinunciare al suo senso tattico e alla capacità di inserimento, Franzini cerca proprio questo tipo di garanzia. Più o meno lo stesso discorso vale per Andreoli e qualche chances si può dare anche al jolly Iob e Palma (il quale ha ancora il contratto fino al giugno 2026).

Intanto, si sono appena conclusi i lavori allo stadio Garlli: la ditta Paradello Green ha completato ieri il rifacimento del tappeto erboso, che sarà pronto e fruibile dalla metà di luglio, cioè in tempo per il nuovo raduno della squadra.