Trionfo azzurro alla Sei Giorni delle Rose: Consonni e Fidanza imprendibili

Il cielo di Fiorenzuola si tinge d'azzurro grazie alla classe e alla velocità delle campionesse bergamasche Chiara Consonni e Martina Fidanza, "regine" dell'Americana femminile Elite valida come Gran Premio Rossetti Market. Una Madison stellare, con fior di campionesse a infiammare un pubblico di sera in sera più numeroso e tra cui c'era anche un certo Benjamin Thomas, campione olimpico a Parigi 2024 nell'Omnium. Giochi francesi dove proprio Chiara Consonni aveva vinto la sua prima medaglia a cinque cerchi nell'Americana in coppia con Vittoria Guazzini. E a Fiorenzuola le due azzurre volanti hanno sbaragliato la concorrenza, anche perché Martina Fidanza è tre volte campionessa del mondo. Proprio quest'ultima ha fatto la differenza nel giro finale, dove il braccio di ferro a distanza era con le tedesche Lea Lin Teutenberg e Messane Bräutigam,con cui si sono alternate in vetta alla classifica durante la prova.

Un cambio non perfetto per l'Italia sembrava pregiudicare il primo posto, ma una straordinaria progressione di tre quarti di pista di Martina ha spianato tutto: primo posto, 10 punti (il doppio di ogni sprint) e teutoniche (solo quarte) battute, costrette all'argento. Il bronzo invece è andato alle russe Valeriya Valgonen-Polina Danshina. Lo Scratch maschile (Gran Premio Padana Impianti), prima corsa Elite della penultima giornata di gare, ha visto fior di grandi interpreti darsi battaglia lungo i 25 giri previsti. A spuntarla nello sprint finale, l'australiano Liam Walsh, già sul podio nel 2024 a Fiorenzuola e capace di precedere il campione del mondo della specialità, il giapponese Kazushige Kuboki.

A completare il podio, la speranza azzurra Matteo Fiorin, pluridecorato a livello internazionale giovanile tra Europei e Mondiali. In tarda serata, invece, l'Eliminazione. La quinta e penultima giornata è stata aperta dalla Corsa a punti Esordienti (Coppa Rotary Club Fiorenzuola) dove il caorsano Luca Gregori (Velo Club Cremonese) ha centrato il secondo posto alle spalle del salsese Pietro Saveri (Torrile) e davanti a Pietro Bonini (Ronco Maurigi). Risultati Americana Donne Elite: 1 Chiara Consonni-Martina Fidanza (Fiamme Azzurre) 32 punti, 2 Lea Lin Teutenberg-Messane Bräutigam (Germania) 29 punti, 3 Valeriya Valgonen-Polina Danshina 16 punti Scratch Elite maschile: 1 Liam Walsh (Australia), 2 Kazushige Kuboki (Giappone), 3 Matteo Fiorin (Italia) Corsa a punti Esordienti: 1 Pietro Saveri (Torrile), 2 Luca Gregori (Velo Club Cremonese), 3 Pietro Bonini (Ronco Maurigi).

LA FOTOGALLERY DELLA QUINTA SERATA DI CLAUDIO CAVALLI