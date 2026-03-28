Troppo Petrarca per i Lyons, surclassati a Padova

Niente da fare per i Lyons a Padova: il Petrarca fa la voce grossa e chiude i giochi già nel primo tempo segnando in tutto 9 mete. Buona reazione nel secondo tempo dei Leoni che segnano tre punti e vanno vicini alla conquista del punto di bonus offensivo.

L’inizio della gara è tutto appannaggio dei padroni di casa, che si portano in attacco e dopo 7’ colpiscono con un guizzo vicino al raggruppamento di Scramoncin. Pronta la risposta dei Lyons, che su un pallone di recupero vanno in meta con Perazzoli in mezzo ai pali, imitato dopo pochi minuti da Franzoso che però viene recuperato in extremis da Scalabrin. Petrarca ritrova lucidità e si riporta in attacco con la potenza dei propri avanti, e si riporta in vantaggio con la meta di Galetto, imitato due minuti più tardi da Scalabrin al termine di una lunga azione in velocità. Petrarca ora dilaga, con un’altra azione partita da lontano che porta a segnare Barbatti la quarta meta dei padroni di casa. Prima dell’intervallo arrivano le segnature di Minozzi e Scramoncin a chiudere la frazione con un pesante svantaggio per i Leoni.

Non Cambia la situazione in avvio ripresa, con il Petrarca che apre subito le marcature con Broggin in mezzo ai pali, a cui si aggiunge la meta di Galetto al 50’. L’inerzia passa ai Leoni dopo il 60’, con i Lyons a trovare soddisfazione con la meta di Libero al 67’. Nel finale Petrarca abbellisce il punteggio con la nona meta, prima che negli ultimi minuti di gara i Leoni segnano con Moretti e cercano di conquistare il bonus per le quattro mete segnate, ma l’ultimo assalto si spegne a un passo dalla meta.

I Leoni torneranno in campo sabato 4 aprile al Beltrametti per l’ultima gara casalinga della stagione contro Mogliano