Tutti in campo i 150 mini-rugbisti piacentini

La quarta edizione del torneo "Fratelli Paganardi”, in ricordo due importanti fratelli del rugby piacentino, Enrico e Luigi, ha riunito a Fiorenzuola le quattro società piacentine della palla ovale, impegnate in un torneo di minirugby con le formazioni Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Rugby Val D'Arda, società organizzatrice, Piacenza Rugby, Sitav Lyons ed Elephant Gossolengo hanno schierato oltre 150 bambini, tra cui un'unica presenza femminile, Liona Kaplanga, nella under 10 del Rugby Val D'Arda, al termine del torneo premiata con una targa "rosa”.

La Sitav Lyons ha spadroneggiato, aggiudicandosi il primo posto nelle varie categorie e di conseguenza anche il trofeo Paganardi. Premi speciali sono andati a Edoardo Mantova della Sitav Lyons U12 quale miglior giocatore, mentre Davide Muraca dell'Elephant Gossloengo U12 ha ricevuto il premio fair play. Infine alla squadra "Valcenza”, una mista con giocatori del Piacenza e del Val D'Arda, è stato consegnato il "premio branco” per essersi distinta nel fare gruppo.