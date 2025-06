Tutto pronto per il rinnovato Open alla Vittorino

Domenico Mazzoni è stato molto più che un imprenditore, noto per aver fondato la Deltarem. È stato anche un filantropo e benefattore nel mondo dello sport, grande amico di realtà come la Vittorino da Feltre. Anche quest'anno la società canottieri piacentina ha voluto onorare la sua memoria organizzando la quarta edizione della Delta Rem-AssiPiacenza Tennis Cup. Il torneo Open di tennis torna con una formula rinnovata, maschile e femminile, con un montepremi di ben quattromila euro e porterà ancora il nome di “Memorial Domenico Mazzoni”, in programma sui campi della Vittorino dal 28 giugno al 13 di luglio. «Sarà l'edizione numero 1, dopo la zero dello scorso anno – ha spiegato il presidente della Vittorino Gianluigi Tedesco – il torneo si rinnova, aggiungendo il maschile al già esistente femminile: avremo un centinaio circa di atleti che si sfiderà per un montepremi ancora più ricco che in passato grazie agli sponsor che ci sostengono».