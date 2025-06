Ufficiale il ritorno di Taugourdeau al Piace

Il Piacenza calcio ha ufficializzato il ritorno in biancorosso del centrocampista francese Anthony Taugourdeau Protagonista dell’ultima promozione in Serie C nella stagione 2015/2016, Anthony ha vestito la maglia del Piacenza 86 volte tra il 2015 e il 2018 sempre sotto la guida di Arnaldo Franzini, che ritroverà sulla panchina biancorossa.Il club informa che il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.