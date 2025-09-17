Un altro rinforzo offensivo, Mancini al Fiorenzuola

Un altro nuovo acquisto per il Fiorenzuola che risponde alla sfortuna con un altro innesto. Si tratta di Simone Mancini, possente centravanti che nell'ultimo campionato di Serie D ha indossato la casacca del Sasso Marconi. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha quasi sempre militato in quarta serie fatta eccezione per due esperienze nella massima serie maltese e, nella stagione 2011/2012, in Sardegna con l'Olbia in Serie C. Mancini, classe '99, arriva in seguito all'infortunio al ginocchio occorso ad Alexander Carrer che resterà fuori a lungo. In attesa del pieno recupero di Antenucci (ormai prossimo al rientro), il Fiorenzuola punterà anche su Mancini già a partire dal prossimo impegno esterno, valido per il quarto turno del campionato di Eccellenza, sul campo del Campagnola.