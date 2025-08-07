Un nuovo playmaker per i Bees, ha firmato Obljubech

Nuovo rinforzo per i Firoenzuola Bees che, in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale di pallacanestro, hanno tesserato Massimiliano Obljubech, playmaker classe 2005, che sarà a disposizione di coach Marco Del Re per la stagione 2025/2026. Obljubech (188 cm per 80 kg) arriva da un percorso importante, culminato con l’esordio in Serie A con la maglia di Trieste, dove ha collezionato 9 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Nel corso della stagione 2024/2025 ha iniziato il proprio cammino con la Serie C di Basket Trieste, segnando 9.2 punti di media in 10 partite, giocando anche come fuoriquota nel campionato Under 19 Eccellenza. La sua dedizione lo ha reso una presenza costante agli allenamenti della prima squadra triestina, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con il massimo livello del basket nazionale.