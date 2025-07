Un nuovo portiere per il Fiorenuola: c'è Cantoni

Nuovo innesto in casa Fiorenzuola: per il prossimo campionato di Eccellenza (ma si spera ancora in un possibile ripescaggio in Serie D), la società rossonera si è assicurata Riccardo Cantoni, portiere classe 2003 che nell'ultima stagione ha indossato la maglia dell'Accademia Pavese. Nel corso della sua carriera, il portiere ha militato in Eccellenza e Serie D con la maglia del Sant’Angelo (con cui ha vinto il campionato di Eccellenza), mettendosi in mostra per affidabilità e personalità. In precedenza ha vestito anche i colori di RG Ticino, con cui ha conquistato il titolo di campione di Eccellenza, e della Biellese, società storica del panorama calcistico piemontese.