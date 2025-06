Un squadra in A, l’altra in C: Borgotrebbia al top in Italia

Il Tennis Club Borgotrebbia, presieduto da Silvana Pagani, ha vinto contro Cesena la finale playoff di Serie D1.

Nello scorso fine settimana la squadra composta dai capitani Nicolò Venturati (3.3) e Davide Corbellini (3.1) e dai giovani prodotti del vivaio Alessandro Sartori (2.4), Luca Galazzetti (2.4) e Francesco Mazzoni (3.3) ha compiuto un grande impresa, trionfando in trasferta per 3-1, sotto un caldo asfissiante e spegnendo il tifo sfegatato dei tantissimi tifosi romagnoli.

Per la squadra del patron Lorenzo Marchi, quindi, è garantito l’accesso al campionato di Serie C per la stagione 2026.

Prima, a ottobre, buona parte di questo gruppo farà parte della rosa che disputerà la prima storica stagione in Serie A2, con l’obiettivo (come al solito) di ben figurare. A tal proposito, è stata confermata la squadra della promozione dalla Serie B, composta dai “vivai” Galazzetti, Ale Sartori e Mazzoni, più Federico Tassi (3.2), il baby fenomeno Riccardo Sartori (3.2) ed Emanuele De Nardis (3.5). Assieme a loro, i veterani, capitanati da Gianluca Beghi (2.6), Lorenzo Frigerio (2.6) e Andrea Bolla (2.3) e i quattro stranieri, l’olandese Gijsbrect Brouwer (1.13), ii tedeschi Peter Gojowczyk (2.2) e Liam Gavrielides (2.2) e l’ungherese Gergely Madarasz (2.3).

«Siamo uno dei pochi club in tutta Italia che può vantare due squadre nelle cinque principali serie italiane - commenta Beghi - un risultato eccezionale che premia lo sforzo del nostro main sponsor, la Fornaroli Polymers, e l’impegno di tutto il circolo, a qualunque livello. In questi anni abbiamo portato avanti in parallelo un grande lavoro sulla fascia agonistica e sulla scuola tennis, avere una squadra in A e una in C rappresenta la perfetta sintesi di questa strategia vincente. Anche ad alto livello utilizziamo i ragazzi cresciuti qui, grazie ai maestri Andrea Nociti, Nicolò Venturati, Davide Corbellini e Lorenzo Garberi che mi affiancano. Crediamo sia un ottimo esempio per il centinaio di iscritti e iscritte, dai 5 fino ai 18 anni».