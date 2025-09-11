Un torneo di tennis aiuta la lotta contro il tumore al seno

Solamente il 62 % delle donne a Piacenza esegue lo screening per scoprire eventuali tumori al seno, una percentuale ancora troppo bassa e che va aumentata nel nome della prevenzione, un termine che sta alla base delle iniziative dell'associazione Armonia.

Proprio per sostenere questa realtà e sensibilizzare la cittadinanza in merito la solidarietà scenderà in campo ancora una volta alla Società Canottieri Vittorino da Feltre grazie a “Gioca per la vita”, torneo amichevole di tennis in programma per sabato 20 settembre con la formula del doppio misto “giallo” sui campi in terra rossa del sodalizio di Via Del Pontiere.

Un evento sportivo benefico patrocinato dal Comune di Piacenza, il cui ricavato, per volontà della Vittorino e dei partner sostenitori Australian, Bulla, PharmExtracta e Breast Unit dell’Ospedale di Piacenza, sarà interamente destinato ad Armonia, associazione piacentina attiva nel promuovere eventi nel segno della lotta contro il tumore al seno.

Per partecipare al torneo si può contattare la segreteria della Vittorino allo 0523/385540