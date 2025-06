Anche un vigile del fuoco piacentino alle "Guardiacostiadi" di Rimini. Oggi Marco Demicheli ha fatto parte della selezione regionale dei pompieri, che ha gareggiato contro le altre forze armate e di polizia per i festeggiamenti dei 160 anni dalla nascita della Guardia Costiera. Per l’occasione, quattro staffettisti dei diversi Corpi si sono affrontati su 500 metri a nuoto e 1.500 metri di corsa, prima di dare il cambio al proprio compagno. L’idea degli organizzatori era quella di unire sport, valori e spirito di squadra, per passare ai più giovani un messaggio forte e positivo facendogli vedere in azione i ragazzi e le ragazze che ogni giorno si adoperano per la sicurezza in mare e sul territorio.