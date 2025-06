Una piacentina campionessa italiana di canottaggio Under 23

Il primo anno di gare con il Cus Torino porta subito ad un grande traguardo per la piacentina Susanna Pedrola, campionessa italiana Under 23 di canottaggio con l'equipaggio piemontese del "quattro con" femminile. La classe 2003 di Castelvetro, tesserata con la Bissolati Cremona fino a qualche mese fa, ha confermato il proprio potenziale nelle sfide giovanili per il tricolore che si sono tenute a Gavirate, in provincia di Varese. Gara senza storia per l'atleta da tempo nel giro della Nazionale e le compagne Giorgia Borriello, Gioconda Iannicelli, Anna Mangia, oltre alla timoniera Martina Iacovone e all'allenatore Mauro Tontodonati: netto il distacco dalla squadra dei Canottieri Lario (argento a più di 13 secondi di ritardo) e dal bronzo dell'equipaggio di Roma (+20 secondi), in un percorso sui 2.000 metri letteralmente dominato.