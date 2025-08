Una vita a far correre tutti: Baggi a Zona Calcio Estate

Si chiude con un ospite davvero speciale la stagione 2025 di Zona Calcio Estate, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati dalla piscina di Borgonovo: Gianfranco Baggi.

Lo storico preparatore atletico del Piacenza calcio e di molte squadre dilettantistiche piacentine ripercorrerà oltre quarant'anni di carriera, iniziata proprio con il settore giovanile biancorosso nei primi anni Ottanta e culminata con la promozione in Serie A. Un viaggio nel tempo, legato all'evoluzione della figura del preparatore e ai cambiamenti che hanno caratterizzato tutto il mondo del calcio.

Baggi ha vissuto questo percorso da protagonista, contribuendo a cambiare la sensibilità di molti allenatori e costruendo la mentalità di tanti giocatori, anche molto affermati.

Nella seconda parte, linea al Poliambulatorio Gymed, per conoscere gli esercizi ideali per mantenersi in forma anche durante il periodo estivo.

Zona Calcio Estate può essere vista anche in streaming sul sito www.liberta.it, dove si possono trovare anche tutte le puntate in demand.

Paolo Beghi