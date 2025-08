Un'invasione di bikers per i campionati tricolore

E’ tutto pronto all’ombra del Facsal per il Campionato italiano Xce (Cross country eliminator), specialità della mountain bike dove Piacenza sarà capitale tricolore nelle giornate di oggi e domani. La location è quella dell’area verde di via IV Novembre sotto le mura del Pubblico Passeggio, con la regia organizzativa del Team Scott Gagabike. Gli iscritti hanno sfiorato quota 400, con i partecipanti che si cimenteranno, con una spettacolare formula a progressiva eliminazione, su un percorso di 800 metri prevalentemente su prato e con ostacoli artificiali. Oggi alle 13 inizieranno le prove cronometrate di qualifica per le categorie Elite, Under 23, Juniores e Master, poi a seguire ci saranno le batterie a 4 di quarti di finale, semifinali e finali (big final per i primi quattro e small final per determinare la classifica dal quinto all’ottavo posto). Le premiazioni chiuderanno il programma della prima giornata, che riprenderà poi domani alle 10 con le qualificazioni e lo stesso svolgimento a seguire per le categorie Esordienti e Allievi.