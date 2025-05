Vap e Cerciello, un'unione ancora più forte

In vista della prossima stagione, la Vap, formazione di volley cittadina con fortissima vocazione alla cura del vivaio, stringe ancor di più il rapporto con l'imprenditore Antonio Cerciello. Il patron di Nordmeccanica, che in passato portò Piacenza sul tetto d'Italia con la squadra femminile, sarà partner forte del presidente Corrado Marchetti, oltre che della Gas Sales Bluenergy. Per la Volley Academy Piacenza si profila dunque la possibilità di una ulteriore crescita, dopo stagioni in cui il club si è ritagliato un ruolo di primissimo piano nella formazione delle giovani pallavoliste.