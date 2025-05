Veterani contro "incoscienti giovani": stasera finale di Coppa Coni

I Samurai dei veterani da altre categorie per dare l’ultimo colpo di katana alla propria stagione di Terza categoria. Il Corte Calcio per riprendersi la Seconda dopo la retrocessione, spinta dai suoi “Incoscienti giovani”, come canterebbe Achille Lauro.

La finale di Coppa Coni, questa sera alle 20.30 al Curtoni di Borgonovo, promette spettacolo e divertimento. In palio un trofeo pesante, ma fra due squadre libere o quasi sul piano mentale.La squadra del patron Marco Bergonzi più tranquilla per il campionato vinto dopo il duello a distanza con la Podenzanese, il Corte con grandi chance di ripescaggio solo per aver raggiunto la finale, nonostante il dodicesimo posto in Terza (fuori dai playoff) con 31 punti in 30 partite.

Una formazione del Corte Calcio