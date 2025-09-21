Vincono Agazzanese e Nibbiano, Fiorenzuola 6 rinato

Domenica in chiaroscuro per le squadre piacentine di Eccellenza e Promozione.

Con un gol a un quarto d'ora dalla fine di Caffarra l'Agazzanese passa a Salsomaggiore e sale a 10 punti (a due lunghezze dalle capolista Pontenurese e Vianese, a punteggio pieno), raggiunta nel tardo pomeriggio dal Nibbiano&Valtidone, che nel posticipo ha superato 1-0 il Fabbrico con gol di Grasso. Ottimi segnali anche dal Fiorenzuola, che vince d'autorità sul campo del Campagnola: a segno lo scatenato Piro (doppietta), Morrone, Macchioni, Caradonna e Varoli. La Bobbiese, invece, si deve arrendere 3-1 all'Atletic Mutina: Scabini aveva pareggiato il vantaggio dei locali, che poi hanno allungato.

In Promozione, Carpaneto Chero superato in casa dalla capolista Montecchio (a punteggio pieno), tonfo anche della Castellana Fontana a Carignano. Buon pareggio per il Gotico Garibaldina (1-1 contro il forte Colorno) e prima vittoria stagionale della Spes sul Bibbiano San Polo.

