Vittorino in luce ai campionati italiani giovanili

Anche i canottieri della Vittorino da Feltre in acqua ai campionati italiani giovanili di Gavirate, in provincia di Varese, che si sono tenuti nello scorso weekend. Un tocco piacentino fra 1.115 atleti in rappresentanza di 109 società da tutta la penisola garantito dalla squadra biancorossa, che ha portato diversi protagonisti alle fasi conclusive della competizione. Campionati riservati alle categorie Under 23, Under 17, Pesi Leggeri (per gli atleti al di sotto dei 72,5 chilogrammi) e Esordienti. Ottima la prova di Viola Ferrari nella categoria Under 17. La giovane della Vittorino ha superato senza problemi i turni di qualifica, vincendo una batteria e poi piazzandosi bene sia nei quarti che nella semifinale. In finale, poi, chiusura positiva con il sesto posto fra le 54 atlete totali ai nastri di partenza. Nella stessa categoria, ma in campo maschile, ad un passo dalla semifinale invece Tommaso Guizzardi e Pietro Campominosi, che hanno chiuso diciassettesimi nella specialità del due senza. Meglio il quartetto biancorosso che nella gara Under 23 ha difeso la propria posizione con i denti fino all'ultimo atto: la squadra formata da Marco Tinelli, Matteo Sardi, Leonardo Ghioni e Dario Guerra ha superato la prima tornata di qualificazione contro equipaggi di livello, per poi chiudere all'ottavo posto nella finale. Nota di merito importante per il gruppo che dati alla mano aveva la squadra più giovane fra quelli in gara. Tinelli e Guerra in seguito ci hanno riprovato fra i Pesi Leggeri, ottenendo un buon quinto posto finale, sempre circondati da avversari molto più esperti, sia a livello di età sia come gare disputate. Si è fermato invece alle qualificazioni Luca Groppi (Pesi Leggeri) nel singolo, senza riuscire a superare la prima manche. Da segnalare invece l'ottima prova della ex Vittorino Gemma Ghinelli, piacentina trasferitasi al Rowing Genova per motivi di studio: due medaglie di bronzo per lei, nel doppio e nel quattro di coppia, ad arricchire il già ottimo palmares nazionale.

Un primo piano di Viola Ferrari, sesta fra gli Under 17