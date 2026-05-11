Vittorino per sette volte d'oro, doppietta per Cornelli e Barbazza

Sventolano in alto anche a Reggio Emilia, al Trofeo del Tricolore, la bandiera della squadra di nuoto della Vittorino da Feltre. La formazione allenata da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan e Giorgia Mancin, si è messa in luce conquistando sette ori, un argento e due bronzi.

Doppietta d’oro per Giovanni Cornelli e per Alessandro Barbazza. Cornelli (Juniores) si è aggiudicato la gara dei 50 dorso con l’ottimo tempo di 28”,23 e anche quella dei 200 dorso (2’09”,00), conquistando anche la medaglia di bronzo nei 50 farfalla fermando il cronometro su 26”,88, suo nuovo primato personale. Barbazza ha vinto l’oro nelle gare dei 50 dorso (cat. Ragazzi) con un crono di 27”,53 e dei 50 stile libero (25”,34), firmando in entrambe le prove i suoi nuovi primati personali al pari di Matteo Pilla (Ragazzi), che proprio nei 50 stile libero si è classificato alle spalle del compagno di squadra, salendo così sul secondo gradino del podio (25”,63).

Per Pilla anche il quarto posto finale, ad un soffio dal bronzo, nei 200 stile libero (2’04”,91) e il quinto nei 50 farfalla (27”,50). Ad arricchire ulteriormente il medagliere della Vittorino ha contribuito anche Amelia Lombardi (Ragazze), con il bronzo conquistato nella gara dei 50 farfalla con il tempo finale di 31”,27, suo nuovo primato personale. Quarto posto finale, invece, per Diletta Franchi (Junior) nei 50 farfalla con il nuovo primato personale di 30”,67, così come per Ludovica Bonini, che ha sfiorato il podio classificandosi quarta nei 50 rana (34”,25). Sempre nella categoria Junior, quinto posto finale per Ilaria Boiardi nei 50 stile libero (28”,61) così come per Federico Pozzi, che nei 50 rana ha firmato il suo nuovo personale con un crono di 30”,85. Nella categoria Ragazze, infine, settimo posto per Lucrezia Volpini nella gara dei 50 dorso con l’ottimo tempo finale di 34”,25.