Volley Alsenese, con la retrocessione si chiude un ciclo: «Problemi economici»

Un ciclo che si chiude e una nuova ripartenza dopo 9 anni nei campionati nazionali femminili. La Pallavolo Alsenese saluta una lunga parentesi ad alto livello e guarda al futuro. A fare il punto della situazione è il presidente Stiliano Faroldi, che parte dalla stagione appena terminata che ha visto la Rossetti Market Conad veder svanire la salvezza all'ultima giornata in B2, retrocedendo in serie C.

«In questa stagione- spiega Faroldi -abbiamo avuto importanti difficoltà economiche, alle quali le ragazze hanno risposto cercando di dare il massimo insieme allo staff tecnico. Purtroppo è arrivata la retrocessione, ma non posso certo imputare alcunché alla squadra, che ha onorato il campionato fino alla fine».

Quindi aggiunge. «Proprio in virtù di queste difficoltà economiche che la società sta attraversando, nella prossima stagione ripartiremo con il settore giovanile femminile e con un campionato a livello territoriale, vedremo se Prima o Seconda Divisione, ma non parteciperemo ai campionati regionali. La nostra formazione maschile sarà rimaneggiata e per questo ci aggregheremo con Salsomaggiore. Sinergie nel femminile? Valuteremo collaborazioni e cercheremo di coinvolgere realtà limitrofe. Almeno nella prossima stagione rimarrò presidente».

Infine conclude. «Si chiudono nove anni di pallavolo nazionale e oltre all'alto livello frequentato non sono mancate le soddisfazioni, come la promozione dalla B2 alla B1 nella stagione 2018/2019 e la conquista della Coppa Italia di B2 nella stagione 2023/2024 a Campobasso. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutte le ragazze e lo staff della stagione appena conclusa, augurando loro l'in bocca al lupo per il futuro».