Volley, il Lublin di Massimo Botti a un passo dalla storia

Il, allenato dal piacentino, ha conquistato oggi - sabato 3 maggio - anche gara 2 della finale di PlusLiga, superando nuovamente con un netto 3-0, proprio come era accaduto in gara 1. Con questo secondo successo consecutivo, la formazione polacca si porta sul 2-0 nella serie e si avvicina al traguardo storico: in caso di vittoria anche nella terza sfida, in programma mercoledì prossimo alle 20.30, il club alzerà al cielo il primo scudetto della sua storia. Un finale di stagione finora da incorniciare per Botti e i suoi, che solo poche settimane fa avevano festeggiato anche il trionfo in Challenge Cup