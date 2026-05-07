A Piacenza si assegnerà lo scudetto Under 19

Le finali nazionali Under 19 di pallavolo maschile si svolgeranno per la prima volta in assoluto nella nostra città dal 9 al 17 maggio. L'annuncio è arrivato, dal salone della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dal vicepresidente nazionale della Federvolley Massimo Sala, insieme alla presidente di Federvolley Piacenza Elisa Ghezzi, al delegato provinciale Robert Gionelli, all'assessore allo sport Mario Dadati, a Marco Bergonzi di Fipav Servizi e a Cesare Gandolfi, presidente di Federvolley Parma.

Piacenza dividerà questo onore con Parma, ma rivestirà un ruolo centrale: già tre squadre dei gironi regionali Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Umbria delle 25 totali arriveranno domani per giocarsi i primi spareggi, due di loro accederanno ai gironi di qualificazione che si terranno il 12 e 13 maggio tra Piacenza, San Polo Torrile e Noceto (inizio gare dalle 9.30). Lo stesso giorno 13 inizieranno i quarti di finale dei gironi (inizio gare dalle 18), ma dal giorno successivo in poi solo Piacenza sarà il palcoscenico prescelto: il 14, dalle 10, semifinali e finali di qualificazione per decretare le “magnifiche 16” che si contenderanno lo scudetto di categoria. Il 15, dalle 9.30, partiranno i gironi fase scudetto, semifinali il 16 dalle 16.30 e le finali il 17 dalle 9, con la finalissima al Palabanca prevista per le 11.30. Oltre al Palabanca, gli incontri si svolgeranno al palazzetto Salvadè e al Gambardella.