Abbonamenti Gas Sales, tutti i dettagli
Per i clienti-tifosi sconto in bolletta di 50 euro
Redazione Online
|2 ore fa
Gas sales -Itas Trentino ( foto cavalli )
Ecco tutti i dettagli della campagna abbonamenti della Gas Sales Bluenergy.
PRIMA FASE (dal 30 giugno al 14 luglio)
Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vorranno esercitare la prelazione sul posto:
Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vorranno esercitare la prelazione sul posto:
• Abbonamento Tribuna Farnese € 330 (intero), € 230 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 280 (intero) € 220 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po’ e Tribuna Primogenita € 260 (intero), € 210 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 280 (intero) € 220 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po’ e Tribuna Primogenita € 260 (intero), € 210 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 65 (Under 12).
SECONDA FASE (dal 16 luglio al 30 agosto)
Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vogliono cambiare posto al prezzo agevolato e ai nuovi abbonati che voglio approfittare del prezzo agevolato.
Vecchi abbonati che vogliono cambiare posto:
Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vogliono cambiare posto al prezzo agevolato e ai nuovi abbonati che voglio approfittare del prezzo agevolato.
Vecchi abbonati che vogliono cambiare posto:
• Abbonamento Tribuna Farnese € 330 (intero), € 230 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 280 (intero) € 220 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 260 (intero), € 210 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 280 (intero) € 220 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 260 (intero), € 210 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 65 (Under 12).
Nuovi abbonati:
• Abbonamento Tribuna Farnese € 380 (intero), € 280 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 330 (intero) € 250 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 310 (intero), € 225 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Farnese € 380 (intero), € 280 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 330 (intero) € 250 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 310 (intero), € 225 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 65 (Under 12).
TERZA FASE (18 settembre a inizio campionato)
Vendita degli abbonamenti aperta a tutti.
• Abbonamento Tribuna Farnese € 400 (intero), € 295 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 345 (intero) € 265 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 325 (intero), € 250 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 65 (Under 12).
L’abbonamento ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi), l’Under 12 è riservato ai nati nel 2014 e successivi, potrà essere venduto solo se acquistato insieme ad un abbonamento intero o ridotto Over 70.
Vendita degli abbonamenti aperta a tutti.
• Abbonamento Tribuna Farnese € 400 (intero), € 295 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Gotico € 345 (intero) € 265 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 325 (intero), € 250 (ridotto), € 65 (Under 12).
• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 65 (Under 12).
L’abbonamento ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi), l’Under 12 è riservato ai nati nel 2014 e successivi, potrà essere venduto solo se acquistato insieme ad un abbonamento intero o ridotto Over 70.
ABBONAMENTI SPECIALI SOCIETÀ SPORTIVE
Per i tesserati di Società Sportive è possibile dal 2 settembre acquistare nei settori Curva Sant’Antonino e Curva Bovo l’abbonamento al prezzo speciale di 150 euro, l’abbonamento potrà essere acquistato unicamente su prenotazione inviando una e-mail a [email protected] allegando i documenti comprovanti il tesseramento per la stagione 2026-2027.
Per i tesserati di Società Sportive è possibile dal 2 settembre acquistare nei settori Curva Sant’Antonino e Curva Bovo l’abbonamento al prezzo speciale di 150 euro, l’abbonamento potrà essere acquistato unicamente su prenotazione inviando una e-mail a [email protected] allegando i documenti comprovanti il tesseramento per la stagione 2026-2027.
ABBONAMENTO VIP
Tutti coloro che vorranno assistere alle gare casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da un posto privilegiato e godere di servizi esclusivi potranno sottoscrivere un abbonamento Vip fino ad esaurimento posti: maggiori informazioni si potranno avere scrivendo a [email protected].
Tutti coloro che vorranno assistere alle gare casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da un posto privilegiato e godere di servizi esclusivi potranno sottoscrivere un abbonamento Vip fino ad esaurimento posti: maggiori informazioni si potranno avere scrivendo a [email protected].
Gas Sales Energia anche per la prossima stagione premia i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto in bolletta pari a 50 euro. E da quest’anno ancora più vantaggi per tutti gli abbonati grazie ai Partner Benefit della Campagna Abbonamenti: mostrando l’abbonamento stagionale nominativo nei punti convenzionati e consultabili sul sito www.gassalespiacenza.it. si potranno avere agevolazioni e sconti.
Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi, per conoscere tutti i dettagli: [email protected].
Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi, per conoscere tutti i dettagli: [email protected].
Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.
Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341; [email protected].
Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341; [email protected].
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