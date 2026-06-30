Abbonamenti Gas Sales, tutti i dettagli

Ecco tutti i dettagli della campagna abbonamenti della Gas Sales Bluenergy.

PRIMA FASE (dal 30 giugno al 14 luglio)

Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vorranno esercitare la prelazione sul posto:

• Abbonamento Tribuna Farnese € 330 (intero), € 230 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Gotico € 280 (intero) € 220 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Po’ e Tribuna Primogenita € 260 (intero), € 210 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 65 (Under 12).

SECONDA FASE (dal 16 luglio al 30 agosto)

Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vogliono cambiare posto al prezzo agevolato e ai nuovi abbonati che voglio approfittare del prezzo agevolato.

Vecchi abbonati che vogliono cambiare posto:

• Abbonamento Tribuna Farnese € 330 (intero), € 230 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Gotico € 280 (intero) € 220 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 260 (intero), € 210 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 65 (Under 12).

Nuovi abbonati:

• Abbonamento Tribuna Farnese € 380 (intero), € 280 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Gotico € 330 (intero) € 250 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 310 (intero), € 225 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 65 (Under 12).

TERZA FASE (18 settembre a inizio campionato)

Vendita degli abbonamenti aperta a tutti.

• Abbonamento Tribuna Farnese € 400 (intero), € 295 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Gotico € 345 (intero) € 265 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 325 (intero), € 250 (ridotto), € 65 (Under 12).

• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 65 (Under 12).

L’abbonamento ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi), l’Under 12 è riservato ai nati nel 2014 e successivi, potrà essere venduto solo se acquistato insieme ad un abbonamento intero o ridotto Over 70.

ABBONAMENTI SPECIALI SOCIETÀ SPORTIVE

Per i tesserati di Società Sportive è possibile dal 2 settembre acquistare nei settori Curva Sant’Antonino e Curva Bovo l’abbonamento al prezzo speciale di 150 euro, l’abbonamento potrà essere acquistato unicamente su prenotazione inviando una e-mail a Per i tesserati di Società Sportive è possibile dal 2 settembre acquistare nei settori Curva Sant’Antonino e Curva Bovo l’abbonamento al prezzo speciale di 150 euro, l’abbonamento potrà essere acquistato unicamente su prenotazione inviando una e-mail a [email protected] allegando i documenti comprovanti il tesseramento per la stagione 2026-2027.

ABBONAMENTO VIP

Tutti coloro che vorranno assistere alle gare casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da un posto privilegiato e godere di servizi esclusivi potranno sottoscrivere un abbonamento Vip fino ad esaurimento posti: maggiori informazioni si potranno avere scrivendo a

Tutti coloro che vorranno assistere alle gare casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da un posto privilegiato e godere di servizi esclusivi potranno sottoscrivere un abbonamento Vip fino ad esaurimento posti: maggiori informazioni si potranno avere scrivendo a [email protected]



Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi, per conoscere tutti i dettagli: Gas Sales Energia anche per la prossima stagione premia i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto in bolletta pari a 50 euro. E da quest’anno ancora più vantaggi per tutti gli abbonati grazie ai Partner Benefit della Campagna Abbonamenti: mostrando l’abbonamento stagionale nominativo nei punti convenzionati e consultabili sul sito www.gassalespiacenza.it. si potranno avere agevolazioni e sconti.Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi, per conoscere tutti i dettagli: [email protected]