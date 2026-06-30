La Gas Sales lancia la nuova stagione: "Qui c'è energia"

Presentata nella Sala Ricchetti della Banca di Piacenza la campagna abbonamenti 2026-2027 della Gas Sales Bluenergy. Prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione e uno slogan che spiega tutto: “Qui c’è energia”, a rappresentare l’identità profonda della società, della squadra e del suo pubblico.

Nel corso della conferenza stampa la Società biancorossa ha svelato anche il nuovo logo ufficiale del club, segnando un importante passo nel proprio percorso di crescita e consolidamento sportivo e identitario.

«Il nuovo logo - hanno spiegato i dirigenti biancorossi, guidati dalla presidente Elisabetta Curti - nasce con l’obiettivo di rafforzare l’identità visiva del club, mantenendo saldi i valori che hanno caratterizzato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fin dalla sua fondazione: passione, determinazione e senso di appartenenza. Il restyling propone un’immagine più moderna e dinamica, capace di rappresentare l’energia della squadra e l’ambizione di guardare al futuro con rinnovato slancio. Colori, forme ed elementi grafici sono stati ripensati per dare vita a un simbolo riconoscibile, contemporaneo e versatile, in linea con la crescita del Club sia in campo sportivo che a livello di visibilità nazionale e internazionale».

Il nuovo logo

Al tavolo dei relatori presenti – con la sindaca Katia Tarasconi e Pietro Boselli (vicedirettore generale della Banca di Piacenza), Elisabetta Curti, Giuseppe Bongiorni (vicepresidente Gas Sales Bluenergy), Dakal Mussa (marketing manager Cgi Holding) e Luca Rigolon, direttore operativo Gas Sales Bluenergy.

Nel corso della conferenza sono stati illustrati i dettagli della campagna abbonamenti, le diverse tipologie di tessere disponibili e le agevolazioni pensate per i giovani e i tifosi storici.

La società ha ribadito l’importanza del sostegno dei tifosi, elemento fondamentale per affrontare una stagione che si preannuncia intensa e ricca di ambizioni, sia in ambito nazionale che europeo. La campagna abbonamenti 2026-2027 vuole essere un invito a vivere da protagonisti ogni partita, condividendo emozioni, passione e appartenenza.



L’abbonamento alla stagione sportiva 2026-2027 permetterà, a chi lo sottoscriverà, il diritto all’accesso al Palabanca per tutte le partite che la Gas Sales Bluenergy disputerà in casa: regular deason, playoff, eventuale quarto di finale di Coppa Italia e tutte le partite della Coppa Cev. La prima partita casalinga in Europa potrebbe essere disputata in sede diversa dal Palabanca, l’abbonamento sarà comunque valido e utilizzabile anche in tale occasione.

La vendita si articolerà in tre fasi:

- dal pomeriggio del 30 giugno al 14 luglio 2026 è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati a rinnovare l’abbonamento confermando settore e posto a prezzo agevolato;

- dal 16 luglio al 30 agosto 2026 è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati a rinnovare l’abbonamento cambiando settore e posto al prezzo agevolato ed è il periodo rivolto ai nuovi abbonati che vogliono approfittare di un prezzo agevolato;

- dal 2 settembre 2026 fino ad inizio campionato vendita aperta a tutti a prezzo intero.

Un invito ai piacentini a fare l’abbonamento è arrivato anche dalla Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi: «Questa squadra e società di fatto sono ambasciatori in Italia e in Europa di Piacenza, portando il nome della città ovunque vada a giocare. Invito a sottoscrivere l’abbonamento fin da subito per non perdere alcun impegno della squadra e fare sentire il proprio sostegno fin dal primo minuto della stagione».

A fare i saluti di casa per la Banca di Piacenza è intervenuto Pietro Boselli: «Da nove anni siamo a fianco della società e della famiglia Curti perché lavorano sul territorio e investono sul territorio come facciamo noi. È oramai una tradizione che il primo atto ufficiale della nuova stagione si consumi qui nella Sala Ricchetti, invito tutti gli sportivi a sottoscrivere l’abbonamento, sarebbe un ottimo segnale di appartenenza ad una realtà consolidata e che porta il nome di Piacenza in giro anche in Europa».

L’importanza di essere sempre più uniti per il bene di Piacenza è stata ribadita dalla presidente Elisabetta Curti: «Oltre 130 aziende ci sostengono, siamo legati al territorio come lo è legata la nostra azienda, avere sempre più partner vicini serve per fare crescere sempre di più questa realtà. Quella passata è stata una stagione indimenticabile, l’obiettivo è crescere ancora e continuare a migliorarsi, spero di vedere il PalabancaSport sempre pieno per incitare la squadra e fare squadra. Ringrazio la Banca di Piacenza che da sempre ci è vicina».

Giuseppe Bongiorni ha parlato della squadra che affronterà la nuova stagione: «Vi garantisco che ci sarà da divertirsi, qualche giocatore per sua volontà se ne va, altri arriveranno e credetemi saranno in grado di entusiasmare chi verrà al PalabancaSport. Il volley mercato è sempre più complicato ma anche stimolante, tante nazioni allettano per un discorso economico, di fatto bisogna lavorare d’anticipo e già adesso guardarsi in giro per il roster non della stagione che sta per iniziare ma della prossima».

Dakal Mussa ha aggiunto: «Si è voluto creare un nuovo logo per identificare sempre di più la squadra con il main sponsor, raffigura tante presenze che si raccolgono in un’unica icona. Non abbiamo più il lupo nella nostra immagine, ma continuerà a rappresentarci in tutta la nostra campagna di comunicazione. “Qui c’è energia” accomunerà la squadra di volley all’azienda, perché il club e il gruppo hanno gli stessi valori, che portiamo nelle case dei piacentini».

In Sala Ricchetti presenti anche Angelo Antoniazzi, (amministratore delegato e direttore generale della Banca di Piacenza), Isabella Cocciolo (amministratore delegato Gas Sales Bluenergy), Robert Gionelli (delegato provinciale Coni), Mario Dadati (assessore allo Sport del Comune di Piacenza) e Debora Modicamore (presidente dei Lupi Biancorossi), oltre a diversi sponsor.