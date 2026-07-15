Boninfante: «Squadra giovane, ma già pronta»
Volley - L'allenatore della Gas Sales Bluenergy commenta la chiusura dei tesseramenti e la nuova rosa biancorossa
Redazione Online
|1 ora fa
Il tesseramento dei quattordici giocatori che compongono il roster della Gas Sales Bluenergy è stato formalizzato, quindi si può ufficializzare la nuova rosa biancorossa.
«Il direttore sportivo Ninni De Nicolo e tutta la società - commenta l'allenatore Dante Boninfante - hanno lavorato molto bene per fare fronte all’addio di Mandiraci e di qualche altro giocatore. Sono arrivati giovani importanti, è stata costruita una squadra giovane che garantisce un ottimo futuro, ma già in questa stagione potrà dare tante soddisfazioni ai tifosi e a tutti noi. Sono soddisfatto».
«Il direttore sportivo Ninni De Nicolo e tutta la società - commenta l'allenatore Dante Boninfante - hanno lavorato molto bene per fare fronte all’addio di Mandiraci e di qualche altro giocatore. Sono arrivati giovani importanti, è stata costruita una squadra giovane che garantisce un ottimo futuro, ma già in questa stagione potrà dare tante soddisfazioni ai tifosi e a tutti noi. Sono soddisfatto».
La rosa
Palleggiatori: Paolo Porro, Dragan Travica
Schiacciatori: Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov, Cooper Robinson, Nikola Brborić
Centrali: Gianluca Galassi, Francesco Comparoni, Daniel Iyegbekedo, Merrick McHenry
Opposti: Alessandro Bovolenta, Henri Léon
Liberi: Domenico Pace, Francesco Rizzo
Domani alle 14.30 saranno presentati i calendari del prossimo campionato di Superlega.