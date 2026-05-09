Bovolenta e Gas Sales avanti assieme fino al 2029

La Gas Sales Bluenergy ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale con l’opposto Alessandro Bovolenta, che vestirà la maglia biancorossa fino al 2029.

Nella stagione da poco conclusa, Bovolenta (ventidue anni il prossimo 27 maggio) ha collezionato tra regular season, Coppa Italia, play off scudetto e Coppa Cev 43 presenze, con 160 set giocati e 642 punti realizzati.

Da lunedì prenderà parte al primo collegiale della Nazionale azzurra del Ct Fefè De Giorgi

«Sono contento ed orgoglioso della fiducia che la società mi ha dato e sta dando con questo prolungamento del contratto - ha commentato Bovolenta - cercherò di ripagare come meglio posso e voglio questa fiducia. Sono contento di poter continuare un percorso di crescita con questa società, con i nostri tifosi e con la squadra per arrivare a raggiungere altri importanti risultati e cercare di vincere altri trofei. Questo è l’obiettivo per i prossimi anni e sono veramente felice di potere continuare ancora per diversi anni la mia esperienza a Piacenza».

Il direttore sportivo biancorosso Ninni De Nicolo sottolinea il progetto della società: «Il prolungamento del contratto è il giusto riconoscimento a quello che il giocatore ha dimostrato in queste due stagioni in campo. E soprattutto tutti noi siamo convinti che lui può diventare il giocatore che rappresenta al meglio il nuovo percorso intrapreso dalla società. Siamo soddisfatti e contenti di avere ancora per diverse stagioni Bovolenta con noi».