Gas Sales, anche Porro prolunga fino al 2029

La Gas Sales Bluenergy ha annunciato che il palleggiatore Paolo Porro vestirà la maglia biancorossa fino al 2029. Il prolungamento del legame tra il giocatore e i biancorossi è stato siglato, nei giorni scorsi, con soddisfazione da entrambe le parti. Nella stagione da poco conclusa, Porro ha collezionato tra regular season, Coppa Italia, playoff Scudetto e Coppa Cev 42 presenze, con 161 set giocati e 111 punti realizzati (di cui 54 ace e 36 muri).

«Ovviamente sono soddisfatto ed orgoglioso – sottolinea Paolo Porro, in questi a Roma, impegnato nel primo collegiale della Nazionale italiana – è stato un accordo preso velocemente e sono felice di poter rappresentare questa città e difendere i colori di questa società per altri anni. Speriamo di rivivere altre stagioni come questa in cui ci siamo divertiti e siamo riusciti a portare a casa un trofeo importante come è la Coppa Cev. Non vedo l’ora di riiniziare ad agosto e rivedere tutti i compagni e il pubblico biancorosso».

Il rinnovo di Porro arriva a pochi giorni di distanza da quelli di Alessandro Bovolenta e Domenica Pace: «Il prolungamento di Paolo - dice il direttore sportivo, Ninni De Nicolo - è un segnale forte e chiaro: vogliamo continuare a costruire il futuro di questa squadra partendo da giocatori italiani, giovani e con grande voglia di crescere. Paolo ha già dimostrato tutto il suo valore in campo, mettendo in mostra qualità importanti e una mentalità da vero professionista. Siamo convinti che possa continuare a migliorare e diventare uno dei punti di riferimento di questo gruppo. Inoltre, con le sue prestazioni e il suo atteggiamento, è riuscito a conquistare rapidamente i nostri tifosi, diventando uno dei beniamini del pubblico. La proprietà, ancora una volta, sta dimostrando di credere fortemente nel progetto tecnico e nel gruppo squadra che stiamo costruendo insieme».