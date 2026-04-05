Bovolenta ha nel mirino Perugia: «Carica ed entusiasmo»

Dopo la lunga serie nei quarti contro Modena e passaggio del turno in semifinale di Cev Cup contro il Lubiana, per la Gas Sales Bluenergy si apre un nuovo capitolo.

Domani alle 17.30 sarà Perugia la prossima sfidante nelle semifinali dei playoff scudetto. Una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Ma facendo un rapido resoconto stagionale per inquadrare gli umbri, si potrebbe partire dalla prima posizione conquistata in regular season (frutto di 20 vittorie e 2 sconfitte). Dunque nessun pronostico e tanta scaramanzia.

Domani sul campo di Perugia si aprirà la serie con gara 1. «Sarà difficile – prevede l’opposto biancorosso Alessandro Bovolenta - sappiamo il loro valore e quello che possono dare, soprattutto in casa. Quindi dovremo presentarci quanto più concentrati per aprire la serie al meglio».

Ad accogliere i ragazzi di coach Dante Boninfante, niente poco di meno che i Campioni d’Europa in carica, reduci di una vittoria pesante contro il Guaguas Las Palmas in Champions League, che ha permesso loro di staccare il pass per le final four del torneo continentale: «Il valore di Perugia è alto – prosegue l’opposto di Piacenza - hanno uno stile di gioco insidioso e a maggior ragione dovremo essere attenti su ogni fondamentale, senza mai abbassare la guardia. L’obiettivo è continuare ad approcciare le partite con tanta carica, come abbiamo fatto fino ad ora».

I biancorossi, effettivamente, hanno condotto una stagione di grande prestigio, nonostante le numerose defezioni riscontrate durante l’arco di tutto il campionato, dimostrando una forte coesione nel gruppo. Ingrediente che ha premiato la squadra piacentina anche negli ultimi impegni ostici nella serie contro Modena e nella semifinale continentale contro Lubiana. Ora, nonostante la stanchezza accumulata (basti pensare che Simon e compagni saranno impegnati nella terza trasferta nel giro di 8 giorni), l’entusiasmo delle recenti vittorie dovrà essere sfruttato come antidoto contro la potenza umbra. Anche perché in regular season hanno sempre dimostrato di saper mettere in difficoltà Perugia, lasciando la vittoria agli avversari sia nel match di andata sia in quello di ritorno dopo un lungo botta e risposta culminato in entrambi i casi al quinto parziale. «Andiamo a Perugia con tanto entusiasmo. Sappiamo benissimo che la stagione non è finita dopo i recenti successi ottenuti sugli altri campi. Quindi l’obiettivo ora è continuare a spingere e imparare a gestire nel migliore dei modi le nostre emozioni e la stanchezza», conclude Bovolenta.

Si può allora sperare che, dopo una stagione perseguitata dalla maledizione tie-break, Piacenza riesca questa volta a spezzare l’incantesimo e debuttare nel migliore dei modi nella semifinale per la corsa al tricolore.