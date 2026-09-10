Brborić: «Alla Gas Sales per puntare in alto»

Lo Sporting Club Quarto ha ospitato la presentazione dello schiacciatore serbo Nikola Brborić e del fisioterapista Davide Gelmi, entrambi volti nuovi della Gas Sales Bluenergy.

A fare gli onori di casa è stata Arianna Burzoni, titolare di Bft Burzoni e consigliere d'amministrazione di Gas Sales Bluenergy, che ha accolto ospiti, sostenitori e rappresentanti del club sottolineando il forte legame che unisce l'azienda alla società biancorossa. Al tavolo dei relatori anche Giuseppe Bongiorni, vicepresidente della società biancorossa, che ha espresso soddisfazione per il rinnovo della partnership con Bft Burzoni, per nono anno consecutivo.

Le parole dei protagonisti

«Ho scelto Piacenza - ha detto Brborić - perché è una società che punta sempre in alto e che ogni atleta sogna di rappresentare. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, lavorare con compagni e staff di altissimo livello e vivere l'atmosfera di una piazza che ama profondamente la pallavolo. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che mi è stata accordata, sto vivendo un sogno. Il mio punto di forza? Mi reputo un giocatore completo e moderno, il mio idolo è Vladimir Grbic».

«Siamo una delle squadre più giovani della Superlega - ha aggiunto Bongiorni - ma le ambizioni restano invariate, pensiamo sempre di migliorarci e restare là in alto in classifica con le grandi. Quello che chiedo ai giocatori è divertirsi e fare divertire perché l’impegno sono certo lo metteranno in ogni partita. Il pubblico sarà il nostro uomo più in campo».

Davide Gelmi ha manifestato tutta la sua gioia: «Essere in Superlega era un sogno, ora l’ho realizzato e sono felice di poter seguire le orme di due grandi maestri quali Davide Lama e Luca Pirani. Qui a Piacenza per me è il posto giusto per crescere e la prima cosa che mi ha colpito quando sono arrivato è il modo in cui sono stato accolto da tutti, davvero bellissimo, oltre alle mie aspettative. Farò di tutto per ripagare la fiducia della società».

La padrona di casa Arianna Burzoni: «Gli anni passano veloci: sembra ieri quando come azienda abbiamo sposato il progetto di Gas Sales Bluenergy, essere ancora insieme per il nono anno consecutivo rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. Condividiamo i valori dello sport, del lavoro di squadra e dell'impegno quotidiano verso obiettivi sempre più ambiziosi. Continuiamo a sostenere un progetto che porta prestigio a Piacenza e che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio. Seguo la squadra e sono certa che anche nella prossima stagione ci farà divertire come lo ha fatto la scorsa stagione».