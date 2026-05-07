«Cev Cup vittoria di tutto il territorio»

La Cev Cup vinta dalla Gas Sales Bluenergy è stata l'ospite d'onore della serata organizzata al Palabanca dalla società biancorossa insieme ai propri sponsor.

Presenti all’evento, oltre alla dirigenza e al centrale biancorosso Gianluca Galassi in rappresentanza di tutta la squadra, numerosi partner che affiancano la società della presidente Elisabetta Curti, a testimonianza del forte legame tra la società e il territorio.

La stessa Curti e il vicepresidente Giuseppe Bongiorni hanno voluto condividere con gli sponsor un momento di ringraziamento per il supporto garantito durante la stagione. Un momento intenso, carico di emozione, in cui società e sponsor si sono ritrovati uniti da un unico sentimento: quello di aver scritto insieme una pagina indimenticabile della storia del club.

«Questo successo è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge non solo atleti e staff, ma anche tutti i nostri sponsor, che ci hanno sostenuto con continuità e passione. Questa Coppa Cev non è solo un trofeo: è il simbolo di un percorso condiviso, di sacrifici e di fiducia reciproca. E la fiducia nel mondo dello sport come in quello dell’impresa è il patrimonio più raro. Questa Coppa è di tutti noi. Per questo il mio grazie è ancora più profondo e personale, perché avete resto possibile un’impresa che rimarrà nella storia di questa città e di questa società», ha detto la presidente.

Il vicepresidente Giuseppe Bongiorni ha evidenziato come il trionfo europeo rappresenti un motivo di orgoglio per Piacenza e per l’intero territorio, oltre a costituire una base solida per i futuri obiettivi del club.

Soddisfatta Monica Uccelli, responsabile marketing di Gas Sales Bluenergy: «Abbiamo voluto dedicare ai nostri sponsor un momento semplice, ma ricco di significato, per condividere da vicino l’emozione di una vittoria storica. La Coppa Cev è un traguardo sportivo straordinario e il simbolo di un percorso costruito insieme a una business community che ogni stagione sceglie di credere nel nostro progetto. Vedere i partner emozionarsi davanti al trofeo al fianco di Gianluca Galassi e sentirsi parte di questa vittoria è stato il modo più bello per celebrare il valore della relazione che ci unisce».