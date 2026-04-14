Curti: «Onore a Perugia, ma troppe tre gare in sette giorni»

La corsa verso il tricolore per Gas Sales Bluenergy si è fermata domenica a Perugia, contro cui una Piacenza sempre in emergenza di formazione ha ceduto in tre partite di semifinale.

La presidente Elisabetta Curti, alla vigilia della finale di andata di Cev Cup di domani in Germania, lancia un messaggio molto chiaro a giocatori e staff: «Sono profondamente orgogliosa di questo gruppo: sebbene il risultato finale non ci abbia premiati, il valore umano e l’impegno dimostrati, non soltanto in questa settimana segnata da una piena emergenza, sono stati esemplari e degni del massimo rispetto. Onore a Perugia: una squadra composta da grandi professionisti, determinati e implacabili, ai quali rivolgo i miei più sinceri auguri per le sfide future»

Ciò premesso, la presidente Curti sottolinea un problema che riguarda il calendario: «Ritengo che questo sia anche il momento opportuno per una riflessione più ampia, che coinvolga l’intero movimento. È difficile comprendere la scelta di programmare tre gare di semifinale nell’arco di soli sette giorni: una calendarizzazione che non ha saputo tutelare l’integrità fisica degli atleti, privandoli di ogni reale possibilità di recupero e finendo per vanificare, almeno in parte, i rilevanti sforzi economici che la nostra società sostiene quotidianamente. Un simile assetto non solo impedisce un adeguato ristoro fisico, ma accresce in maniera esponenziale il rischio di infortuni, rischiando infine di scoraggiare chi, con dedizione e sacrificio, continua a investire risorse e passione nel sistema sportivo».