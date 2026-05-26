De Santis convocato in Nazionale Under 18

Tommaso De Santis, palleggiatore della Gas Sales Bluenergy, sarà al lavoro con la Nazionale Under 18 dal 2 al 10 giugno a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza.

Il diciasettenne palleggiatore biancorosso è stato convocato, insieme ad altri diciassette atleti, su indicazione del direttore tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza per prendere parte ad uno stage in preparazione al Campionato Europeo Under 18 maschile in programma dal 7 al 18 luglio tra Porto San Giorgio e Cisterna di Latina.

Nello staff tecnico della Nazionale Under 18 anche Filippo Pugnalini, scoutman Gas Sales Bluenergy.

Tommaso De Santis, classe 2009, toscano, palleggiatore, è alla sua prima stagione a Piacenza. Arriva da Arezzo, ha vinto un campionato di serie C in Toscana, ha preso parte delle selezioni regionali toscane e un paio di mesi fa ha preso parte a Cellatica in provincia di Brescia, su indicazione di Emanuele Sbravati, Responsabile dei processi selettivi di beach volley, ad un collegiale. In questa stagione in due occasioni, con Modena e a Cuneo, è stato convocato con la prima squadra che partecipa al campionato di Superlega.

Lo staff tecnico dell’Under 18 maschile sarà composto da Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico e 1° Allenatore), Giorgio Sabbadin (Allenatore), Filippo Pugnalini (Scoutman), Enrico Tombari (Fisioterapista), Simone Mencaccini (Preparatore Atletico), Matteo Jaafar (Medico) e Manuel Marigliano (Team Manager).