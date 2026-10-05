Domani arriva Iyegbekedo, Gas Sales ormai al completo

Inizia una settimana molto intensa ed importante per la Gas Sales Bluenergy.

Archiviata con esito positivo anche la sesta amichevole prestagionale, con la vittoria su Padova al Memorial Masiera di Schio, i biancorossi guardano soprattutto a mercoledì, quando al Palabanca (ore 17) arriverà Acqua Sant’Anna Cuneo per un nuovo test con un'avversaria di Superlega.

E chissà che non possa giocare anche il centrale francese Daniel Iyegbekedo, che domani si aggregherà al gruppo. Coach Boninfante potrà così avere a disposizione l’intero roster, ad eccezione di Cooper Robinson, l'americano che sta seguendo un lavoro differenziato per recuperare dopo l’intervento al ginocchio destro.

Nel fine settimana, poi, Gas Sales impegnata alla Sardinia International Volley Cup 2026 che si giocherà a Cagliari, a cui parteciperanno anche Itas Trentino, i tedeschi del SVG Luneburg e la formazione ceca Volejbalovy Klub Karlovarsko. I biancorossi in semifinale sabato alle 16 affronteranno il Luneburg, un remake dell’ultima finale di Cev Cup dominata da Piacenza..

intanto posegue la campagna abbonamenti:, da oggi è possibile ritirare le tessere negli uffici di Gas Sales Bluenergy in viale dell’Artigianato 26 a Piacenza.

Gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Eccezionalmente, solo giovedì 8 ottobre, la consegna è prevista dalle 10 alle 12 e venerdì 9 ottobre dalle 15 alle 17.