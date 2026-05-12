Domenico Pace alla Gas Sales fino al 2029

La Gas Sales Bluenergy ha annunciato il prolungamento del contratto del libero Domenico Pace, classe 2000, che vestirà la maglia biancorossa anche nelle prossime tre stagioni, fino al 2029.

Nella stagione da poco conclusa ha collezionato tra regular season, Coppa Italia, playoff scudetto e Coppa Cev 44 presenze con 141 set giocati.

«Sono davvero felice di aver prolungato il mio contratto e di potere lottare ancora per la maglia di Gas Sales Bluenergy. Quando si sta bene in un posto, con la squadra e con tutto ciò che la circonda partendo dallo staff per passare alla società e all’ambiente, è difficile pensare di aver fatto un anno fa la scelta sbagliata a venire a Piacenza. Anzi è esattamente il contrario e per questo mi sento orgoglioso e profondamente grato per la fiducia che mi è stata data con il prolungamento del contratto, farò, come sempre, del mio meglio per ricambiare questa fiducia».

Il direttore sportivo Ninni De Nicolo sottolinea: «Il prolungamento del contratto di Domenico Pace rappresenta la volontà di garantire continuità e stabilità al percorso intrapreso in questa stagione, valorizzando l’esperienza maturata e il contributo già offerto dal giocatore nella sua prima stagione a Piacenza. Stiamo lavorando con la società per costruire una base solida di giocatori italiani e stranieri, tra cui lo stesso Domenico Pace, con l’obiettivo di dare continuità alla stagione appena conclusa».